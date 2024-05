DARPA Me allveerobot sai valmis ja saadame selle «asju ajama»

Kuigi DARPA on avaldanud mõningaid üksikasju allveelaeva kohta, on agentuur siiski jäänud pisut tagasihoidlikuks tehniliste näitajate ja jõudluse kohta käiva põhiteabe osas.

Manta Ray on loodud olema eesrindlik uues mehitamata allveelaevade (UUV) klassis, mis on mõeldud pika vahemaa läbimiseks ja pikaajaliseks tööks ning on võimeline vedama laia valikut koormat. Seda saab transportida sektsioonides standardsetes konteinerites ja vajadusel kokku panna, ilma et see hõivaks sadamates või mereväebaasides palju ruumi. See võimaldab kiiret kasutuselevõttu, vältides transiidiks kuluvat aega.