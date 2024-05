NEW SCIENTIST Tehisaru haiglas osutus suureks elupäästjaks

Tehisaru on näidanud, et see võib päästa elusid, hoiatades arste ette, et nad kontrolliksid patsiente, kelle südametesti tulemused näitavad suurt surmaohtu. Randomiseeritud kliinilises uuringus, milles osales peaaegu 16 000 patsienti, vähendas kunstmõistus surmajuhtumite arvu kõrge riskiga haigete hulgas koguni 31 protsenti.