S-200 õhutõrjesüsteem ⟩ Tallinnas sündinud nõuka-aja pärand, millega Ukraina hävitab Venemaa moodsat sõjatehnikat

Viimased sündmused Venemaa-Ukraina sõjas on taas tõstatanud arutelud nõuka-aja sõjatehnika vastupidavuse ja tõhususe üle. Eriti tähelepanuväärne on S-200 õhutõrjerakettide süsteem, mille NATO koodnimi on SA-5 Gammon.