SUUR AVASTUS ⟩ Leiti raku organellid, mis seovad õhulämmastikku

«Organellide teke sellisel viisil on väga haruldane,» sõnas Tyler Coale, järeldoktor California ülikoolist (UC) Santa Cruzist ja ühe kahest hiljutisest uurimistööst esimene autor. «Esimene kord, kui me arvame, et see juhtus, andis aluse kogu keerukale elule. Kõik, mis on keerulisem kui bakterirakk, on oma olemasolu võlgu sellele sündmusele,» viitas ta mitokondrite päritolule. «Umbes miljard aastat tagasi juhtus see taas kloroplastidega, mis andsid meile taimed,» lisas Coale.