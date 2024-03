NASA tühistas kosmiliste «bensiinijaamade» projekti

NASA karmi otsuse taga on liiga kõrged kulud ja hilinenud ajakava. Kosmoseagentuur märkis oktoobris, et orbiidil teenindamise projekt OSAM-1 seisab silmitsi kasvavate kuludega ja on tõenäoline, et projekt ületab oma 2,05 miljardi dollari suurust eelarvet ja ei pruugi valmis saada 2026. aasta detsembrisse plaanitud stardikuupäevaks.