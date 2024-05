Poliitikutele on hädasti vaja naeratamise koolitust, võib välja lugeda teadustööst, kus uuriti, kuidas selle emotsiooni väljendamine mõjutab häältesaaki. Selgus, et briti poliitik Boris Johnson (illustratsioonil) valdas naeratamise tehnikat palju paremini kui konkurendid, kas siis teadlikult või kogemata.

Astoni ülikooli juhitud uuringu tulemused, mis avaldati ajakirjas PLOS ONE, on leidnud, et poliitilise liidri kasutatav teatud naeratuse tüüp võib mõjutada valijaid toetama just neid ja nende poliitilist agendat.