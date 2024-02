USAs algasid juba teise koerte eluiga pikendava ravimi katsetused – loe ja vaata videot, mida see tähendab

Üheteistaastane segavereline hurt nimega Boo on esimene koer, kes on registreeritud ravimiuuringusse, mille eesmärk on peaaegu igas suuruses vanematele koertele tervelt elatud aastate lisamine ja eluea pikendamine. Selle ravimi eelkäija, mis oli mõeldud üksnes suuretõulistele koertele, tekitatud elevuse pealt kutsuvad uurijad üles vanemate koerte (seni siiski see võimalik vaid USAs) omanikke uuringusse registreeruma.