NASA marsikopteri jala külge kleepus lendu alustades kahtlane tükk

Kogu lennu telemeetria ning lennujärgne analüüs ei näidanud, et midagi oleks rikki või katki läinud. NASA lisas, et nii kopteri Ingenuity kui marsikulguri Perseverance meeskonnad püüavad nüüd tuvastada tundmatu keha allikat.

NASA marsikulgur Perseverance on juba kaks korda punaselt planeedilt kummalisi asju leidnud. Üks kord leidi veider tükk, mis kalju vahele kinni jäänud ning selgus, et see on inimeste poolt marsile toimetatud prügi. Teine kord leiti veider spagetikujuline moodustis, mille päritolu pole samuti veel täpselt kindlaks tehtud, kuid seegi näeb välja üsna inimtekkelise prügi moodi.