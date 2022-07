Marsilt leiti kummaline spagetikujuline asi, NASA ei oska öelda, mis see on

Marsikulguri Perseverance kaadrisse jäi pundar, mis meenutab õngetamiili, spagetti või mingit usjat olendit.

12. juulil üles võetud foto valiti hiljuti rahva poolt NASA kulguri «nädala pildiks».

Kahtlane pundar on jäänud pildile ka Perseverance´i kaameraga laiemas plaanis tehtud fotol. Foto: NASA / JPL-Caltech

Üllatav leid on sotsiaalmeedias juba palju elevust tekitanud ja arvatavasti just sellepärast valitigi see nädala pildiks.

Näiteks on nalja heidetud, et marslased on itaallased, kes söövad spagette:

I knew the martians were Italian!



NASA Mars Rover Spots Spaghetti-Like Object #NewsBreak https://t.co/njWF9PdoiN — 𝗜’𝗠 𝗢𝗡 𝗔 🆁🅰🅽🆃 ➪ (@OnARantMan) July 14, 2022

Kuna hiljuti leiti Marsilt tükike kulguri enda laskumisel minema lennanud termokile, siis oletatakse, et seegi leid on tegelikult inimeste jäetud prügi, mida paistab laskumiskohas selle ühe visiidiga üsna rohkelt tekkinud olevat. Põhjuseks on ilmselt see, et marsikulguri kohale toimetanud viimase astme rakett eemaldus peale missiooni täitmist ja pidigi Marsil puruks kukkuma.

Kui palju sellest prügi mööda Marsi laiali lendas, ei tea keegi. Marsi tuuled võivad olla mõnikord üsna tugevad («liivatormide» ajal üle 100 km/h).

Samas võib tegemist olla ka tavalise mineraaliga, on mõned geoloogid välja pakkunud. Näiteks võib hõbe võtta ise traadilaadsete moodustiste kuju, nagu siin pildil näha. Samuti esineb kipsil veega kokku puutudes mõnikord traatjaid vorme.