NEW SCIENTIST ⟩ Vaata, kuidas oma sisemine kriitik enda kasuks tööle panna

Aga siis hakkasin oma peas elava häälekese üle juurdlema. Kuidas on võimalik end tunda ühe tervikliku isiksusena, aga siis käitub üks täiesti erinev inimene minuga halvasti – aga ta on ju ikka sellesama «mina» osa? Miks on minu sisemine hääl sageli niivõrd jõhker ja kas selle tooni on võimalik muuta?

Nagu selgub, on meie sisemise hääle olemus seotud veel palju suuremate küsimustega, näiteks sellistega, mis puudutavad teadvuse olemust, meie minatunnetust ja seda, kuidas meie siseelu meie käitumist mõjutab. Seetõttu tahabki üks väike grupp teadlasi seda paremini mõista. See on keeruline töö, sest kellegi teise sisemaailma on võimatu kuulata, aga me hakkame vaikselt siiski mõista, kust sisekõne tuleb, kuidas see inimeseti erineb ja meil on ka veidi aimu selle panusest kognitiivsetesse võimetesse nagu mälu ja selle suhe vaimse tervisega. Ja rõõmusõnumiks kõigile, kelle sisehääl vahel kiusaja rolli võtab, on uuringutest selgunud ka viise, mis võivad aidata meie sisemised vestlused sõbralikumateks muuta.