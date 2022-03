Robotid said pehmed iseparanevad käpad, mis ei purune

Iseend parandavaid materjale, mida kasutatakse autodes ja mobiilides, oleme näinud varemgi. Nüüd on teadlased aga valmis saanud 3D-printeril prinditava suhteliselt lihtsa materjali, millest võib valmistada elastseid kehaosi näiteks robotitele. Kui masina «kombits» katki läheb, paraneb see ise ära ja remonti ei vaja. Samas on materjal biolagunev ning toodetud loodussõbralikust želatiinist ja glütseroolist.