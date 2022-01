NEW SCIENTIST ⟩ Jahmunud kliimateadlane: see on väga lahja viis nii kiireloomulisele probleemile reageerida

Paraku on see gaas aga tähelepanuta jäänud. «Seni on metaan olnud justkui Tuhkatriinu-gaas,» sõnab Londoni ülikooli teadlane Euan Nisbet. Tagatuppa peidetud metaani asemel on tähelepanu langenud hoopis tema koleda õe süsihappegaasi ja veidi ka naerugaasi peale.