Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) asus orbiidile SpaceX-i raketiga Falcon 9 Floridast 9. detsembril. IXPE mõõdab röntgenkiirguse polarisatsiooni (eda milline on tabatud röntgenkirguse elektrivälja orientatsioonijaotus, sest elektromagnetikiirgus on elektri ja magnetvälja ristvõnkumine -toim.), mis on pärit objektidest nagu neutrontähed, mustad augud ja plahvatanud tähtede röntgenkiirguse piirkonnas hõõguvatest supernovade plahvatusjääkidest.