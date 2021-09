New Scientist ⟩ Kui kiipe lihtsalt pole

Sellegipoolest üllatas paljusid inimesi selle aasta alguses ilmunud uudis, et üleilmne nappus on arvutikiipidest, ja see on tõstnud hindu alates sülearvutitest kuni külmikuteni .

Kriisis on nähtud üle maailma nii riike kui ettevõtteid, kus on püütud kasvatada oma kiibitootmisvõimekust. See on tõstnud tähelepanu keskpunkti ka tööstuse, mille tooted on populaarsed ja vajalikud, ning üsna sageli on järeldatud, et see on nii tänu nende endi arendustegevusele. Paraku on kiibiturg vaid üksikute tootjate pärusmaa ning see näib mängivat olulist rolli innovatsiooni pidurdamisel ja tööstusliku arengu aeglustamisel, kuna tööstused sõltuvad suurel määral kiibitootjaist.