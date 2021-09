Need ei ole küll esimesed metanoolil töötavad laevad – selliseid on üle maailma juba umbes 20 – kuid need on kaugelt kõige suuremad: kaubalaevad, mis on võimelised ladustama 16 000 konteinerit. Mis kõige olulisem, Maersk ei ole lubanud pelgalt laevanduse analoogi 4K-valmis televiisorist, vaid nad on lubanud neid laevu juhtida pigem metanoolil kui naftal «nii kiiresti kui võimalik».