TÄNA AJALOOS ⟩ 130 last meelitati tundmatu hurmuri poolt hukatusse

Hamelni linn Kesk-Saksamaal on ennekõike just selle muistendi tõttu tuntud. 1284. aastal vaevas linna meeletu kogus rotte. Rottide tõrjumiseks palgati pillimees, kes lubas kõik närilised linnast välja meelitada, aga nõudis selle eest üüratut tasu, mõnes loo versioonis kuni 1000 kuldnat. Oma sõna mees pidas ning tema vilepilli hääled meelitasid kõik linna rotid Weseri jõkke, kus nad ka hukkusid. Üks rott, kes olevat kurt olnud, jäi aga linna ning seetõttu ei pidanud linnaisad lepingut täidetuks. Vihaga lubas pillimees Hamelni rahvale kätte maksta.

Mõned päevad hiljem naases pillimees linna ja meelitas kõik linna lapsed endaga kaasa. Laste saatuse koha pealt on loo erinevad versioonid lahkarvamusel. Tuntuim on ehk loo käik, milles lapsed nagu rotidki uppusid Weserisse. Kuid teiste kohaselt marsisid lapsed Transilvaaniani välja või viidi hoopis meie maailmast minema, kuhugi müstilisse haldjariiki.

Tõenäoliselt on sellel muistendil teatav tõsi taga. Karta on, et 13. sajandil leidis linnas aset mingi katastroof või õnnetus, mille tõttu palju lapsi hukkus. Võimalik, et tegemist oli mingisuguse taudiga ning muistend lapsed linnast eemale meelitanud pillimehest, kes kodanike nende ebaaususe pärast karistab, on kujundlik lähenemine selle traumaga tegutsemiseks. Selline arusaam haakuks näiteks keskaja kultuuris levinud surmatantsu motiiviga, millega saab igaüks tutvuda Tallinna Niguliste kirikus.