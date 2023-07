TÄNA AJALOOS ⟩ Lõppes eestlastele võidukas sõda

Rahu tingimuseks oli, et sakslased tõmbuvad tagasi Lielupe taha ja eestlased lõpetavad pealetungi. Tegemist on ühe sümboolsema võiduga Eesti iseseisvuse kehtestamisel, kuna võideti aastasadu kohaliku elanikkonna üle valitsenud sakslaste võimuambitsioonid. Sõja tagajärjel vähenes baltisakslaste roll siinses ühiskonnas.

Eesti Sõjavägede Ülemjuhataja kindral Johan Laidoner kirjutas sõja kohta 1939. aastal järgnevalt: «Meie Eesti rahva ajaloos oli Vabadussõda üks kõige tähtsam sündmus: see oli meie oludes hiigla võitlus, mille tagajärjeks oli iseseisev Eesti riik. Meie tuletame tänuga meelde kõiki, kes selles heitluses meile otse või kaudselt kaasa aitasid ja teame, et mõnegi kaasvõitlejaga tuli ka vahete-vahel kõvasti tülitseda; üldtulemus oli aga just see, mida meie soovisime – meie oma riik.»