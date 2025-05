Soomlaste «alkeemia» – nii saab jäätmetest väga lihtsalt eraldada hõbedat

See valguse abil redutseerimise protsess on tõhus ja ohutu meetod puhta hõbeda eraldamiseks. Professor Timo Repo Helsingi ülikoolist rõhutab, et nende uurimistöö eesmärk ongi arendada metallide taaskasutusmeetodeid, mis oleksid odavad, jätkusuutlikud ja juba eos selektiivsed ehk suudaksid erinevaid metalle üksteisest eraldada.

Roheline eelis: miks rasvhapped võidavad?

Võrreldes traditsiooniliste mineraalhapete ja vesilahustega on rasvhapetel kui lahustitel palju eeliseid.

Need võivad nimelt pärineda jäätmetest, millele muidu on raske rakendust leida, on biolagunevad, vähese happesusega ja mittelenduvad.

See tähendab, et need on ohutud ega söövita, nagu paljud teised orgaanilised lahustid ja happed. See avab ukse «jäätmekaevandamisele» – ehk võimalusele eraldada näiteks klaviatuuridest või muudest väikestest elektroonikaseadmetest hõbedat kohapeal, mahedates tingimustes, kasutades just seda uut rasvhapetel põhinevat meetodit. See on justkui muuta vana ja kasutu uueks ja väärtuslikuks ilma ohtlike kemikaalidega keskkonda koormamata.

Soome teadlaste avastus on kui killuke tulevikku, mis näitab, et nutika loodusest inspireeritud lahendusega on võimalik leida teid ka kõige keerulisemate probleemide lahendamiseks. Hõbeda taaskasutus on üha reaalsem võimalus, mis võiks tagada väärtuslike ressursside parema kättesaadavuse. Singapuri teadlased aga avastasid hiljuti, mismoodi jäätmetest kulla kätte saab.