Te ei usu, millise materjaliga saab kulda vanast elektroonikast kätte

Singapuri Riikliku Ülikooli teadlased on välja töötanud uue materjali, mis on elektroonikajäätmetest kulla eraldamisel 10 korda tõhusam kui senised meetodid. Uut tüüpi käsnataoline materjal on valmistatud grafeenoksiidist ja kitosaanist ning see võib muuta viisi, kuidas kulda elektroonikajäätmetest eraldatakse. Seni on seda kirjeldatud kui saastavat tegevust, mille saagikus on väike ja mille tulemuseks on mürgised saasteained.