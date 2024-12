Eesti teadussaavutused aastal 2024 – mammutitest vesinikuni

Aasta 2024 hakkab läbi saama ning aeg on aasta jooksul toimunule tagasi vaadata ka teaduse vallas. Et teada saada, millised olid kõige huvitavamad teadustööd, mis 2024. aastal valmis sai tehtud, palusin Eesti suurematel ülikoolidel ise oma tegemistest kokkuvõte teha ja välja tuua viis äramärkimist väärivat tööd ja paari lausega kirjeldada, miks on see töö tähelepanuväärne. Seda tõdesid kõik, et ülesanne on keeruline, kuna aastas valmis kordades rohkem teadustöid, kui järgnev loetelu ära katab. Aga siin see siis on.