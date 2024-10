Eesti teadlased leidsid lahenduse: kas jäätmetele hakatakse nüüd tormi jooksma?

Kui süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine on eesmärk, mis nõuab kas CO 2 kogumist või uute tehnoloogiate loomist, et muuta senist tootmisviisi, siis selle projekti uurimisteema keskendub just CLG protsessi uurimisele eesmärgiga toota põlevkivi- ja puidujäätmetest samaaegselt nii vesinikku (H2) kui ka tsemendilisandit.