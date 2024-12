Video Siberi kohal sähvatas asteroid

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) andis häirekella eile kell 9.27 GMT, hoiatades, et see kosmiline kivi valgustab Siberi põhjaosas taevast umbes kell 23.15 kohaliku aja järgi (16.15 GMT).

Enne sündmust ütles Belfasti Queen's University teadlane Alan Fitzsimmons, et selline objekt ei kujuta maapinnal olevatele inimestele mingit ohtu, kuid varajane hoiatus on positiivne märk sellest, et me suudame neid objekte enne nende Maale jõudmist avastada.

Iga-aastaselt tabab Maad mitmeid sellise suurusega objekte ja teadlased suudavad neid järjest rohkem aina varem avastada. Esimene selline objekt avastati 2008. aastal. Järgmine kuus aastat hiljem, kuid vaatlustempo on kiirenenud: äsja nähtud asteroid, nimega C0WEPC5, on neljas etteprognoositud Maale kukkunud asteroid 2024. aastal.

Väikeste asteroidide varajane hoiatamine annab astronoomidele võimaluse neid jälgida ja andmeid koguda või isegi püüda koguda allesjäänud väikseid fragmente. Fitzsimmons ütleb, et esimene selline prognoositud kokkupõrge 2008. aastal võimaldas väikeseid kivimitükke üles otsida, mis andsid olulisi teaduslikke andmeid. «Ilus oli see, et meteoriitide kirjeldus vastas täpselt sellele, mida teleskoobid enne kokkupõrget mõõtsid, näidates otsest seost selle vahel, mida me seal kosmoses nägime ja mida me hiljem maapinnal leidsime,» ütleb ta.