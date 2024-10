Kaugete tähtede ümber intelligentse elu otsimisel jõuti kummalise vastuoluni

Mis on Dysoni sfäärid ja milleks neid vaja?

Dysoni sfäär on tähte ümbritsev teoreetiline megastruktuur, mis loodud hõivama märkimisväärset osa selle energiast.

Selle kontseptsiooni pakkus esmakordselt välja füüsik Freeman Dyson 1960. aastal lahendusena arenenud tsivilisatsioonidele, mis seisavad silmitsi kasvava energiavajadusega.

Dyson soovitas, et tsivilisatsiooni energiavajaduse kasvades võivad nad oma kohaliku tähe ümber ehitada konstruktsioone, et kasutada selle energiat tõhusamalt kui see, mida saaks ainult nende koduplaneedilt.

See idee sai inspiratsiooni Olaf Stapledoni ulmeromaanist Star Maker (1937). Dyson vormistas kontseptsiooni oma artiklis pealkirjaga "Infrapunakiirguse tehislike tähtede allikate otsimine", kus ta oletas, et sellised struktuurid on vajalikud tehnoloogiliselt arenenud tsivilisatsioonide ellujäämiseks.

Dyson arvas, et sfäär koosneb paljudest sõltumatutest struktuuridest, mis tiirlevad ümber tähe, mitte ei ümbritse seda tahke koorikuna. See disain võimaldaks energiat koguda ilma tahke struktuuriga seotud mehaaniliste väljakutseteta.

Sfääri ehitamise esmane eesmärk oleks tähelt energia kogumine. Arvutused näitasid, et arenenud tsivilisatsioonil võib olla vaja kogu saadaolevat päikeseenergiat oma kasvu säilitamiseks.

Dysoni sfääre peetakse potentsiaalseteks tehnosignatuurideks, mis on märgid Maalt tuvastatavast tehnoloogilisest tegevusest. Astronoomid on otsinud tõendeid nende struktuuride kohta, otsides tähtedelt liigset infrapunakiirgust, kuna sellised struktuurid neelaksid nähtavat valgust ja kiirgaksid vaid infrapunakiirgust.