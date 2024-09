ASTRONOOM HOIATAB Täna algav eraviisiline kosmoseretk kubiseb uutest ohtudest

Alates 1961. aastast on vähem kui 700 inimest käinud kosmoses, kuid erasektori kosmosefirmad nagu SpaceX ja Blue Origin soovivad seda arvu märkimisväärselt suurendada. SpaceX on juba alustanud broneeringute vastuvõtmist reisidele Maa orbiidile.

Astronoom Chris Impey , kes on kirjutanud ulatuslikult kosmosereisidest, sealhulgas ka tulevikust Maast eemal, hoiatab kosmoseuuringute riskide eest. Eriti nüüd, kui kommertskosmose tööstus hoogustub, tuleb tema sõnul arvestada, et paratamatult toimuvad õnnetused ja inimesed kaotavad elu.

Selle üks näide on ka Polaris Dawn, mis tegelikult on kõrge riskiga missioon, kus osalevad ainult tsiviilastronaudid ning mille start on planeeritud tänaseks, kirjutab ta The Conversationis.