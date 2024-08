Igas plastpudelis on vees üüratu hulk plastiosakesi – loe, kuidas neid kätte saada

Plastireostuse mõju inimeste tervisele pole veel täielikult teada, kuid hiljutine avastus, et me joome koos veega nähtamatuid plastitükke, on paljusid murelikuks teinud. Uus teadlaste leiutatud meetod eemaldab veest üle 98 protsendi nanoplastidest.

Teadlaste loodud lahusti ujub vee pinnal nagu õli. Kiire segamise tulemusena korjab vedelik vees olevad mikroskoopilised plastid üles ja viib need pinnale. Missouri ülikooli (Mizzou) töörühm leidis, et nad suudavad peaaegu kõik nanoplasti osakesed saastunud vee proovidest eraldada, kui nad pipetiga vedeliku pealmise kihi välja imavad. Soolase vee puhul õnnestus meetodiga eraldada 99,8 protsenti kõigist polüstüreeni saasteainetest.

Teadlased väidavad, et nende meetod pakub kulutõhusat ja potentsiaalselt jätkusuutlikku lahendust nanoplastide probleemile. Edasiste uuringute abil võib see tehnika osutuda kasulikuks isegi vee puhastamiseks muudest saasteainetest, näiteks igavestest kemikaalidest.

Varasemates uuringutes on leitud, et kraanivesi ja pudelivesi sisaldavad arvukalt mikroskoopilisi plastitükke, eriti alla mikromeetri suuruseid nanoplastikesi. Mõnede hinnangute kohaselt on igas liitris pudelivees keskmiselt ligikaudu 240 000 nanoplastiosakest. Need mittebiolagunevad osakesed on mõnikord sihtotstarbeliselt valmistatud ja mõnikord moodustunud lagunenud mikroplastist.