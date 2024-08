Hiina teadlased nuputasid välja lihtsa võtte, kuidas veest mikroplast kätte saada

Teadlased on hiljuti leidnud lihtsa ja tõhusa viisi nende eemaldamiseks veest.

Guangzhou Meditsiiniülikooli ja Jinani Ülikooli teadlased Hiinas katsetasid nii pehme vee kui ka kõva kraaniveega (mis on rikkam mineraalide poolest), lisades sinna nanoplastiku ja mikroplastiku osakesi (NMP-d), keetes seejärel vedelikku ja filtreerides välja kõik sadenenud osakesed.

Mõnel juhul eemaldati keetmise ja filtreerimise protsessiga kuni 90 protsenti NMP-dest, kuigi tõhusus varieerus sõltuvalt vee tüübist. Suur eelis on see, et enamik inimesi saab seda teha kasutades köögis juba olemasolevaid vahendeid.

Teadlased kirjutavad oma veebruaris avaldatud artiklis, et see lihtne keeduvee strateegia võib koduse kraanivee NMP-dest puhastada ja potentsiaalselt vähendada NMP-de sissevõtmist vee tarbimise kaudu.

Suurem NMP-de kontsentratsioon eemaldati kõva kraanivee proovide puhul, mis loomulikult moodustavad kuumutamisel katlakivi (kaltsiumkarbonaat). Tavaliselt köögikannudes nähtav kriiditaoline aine moodustub plasti pinnale, kuna temperatuuri muutused sunnivad kaltsiumkarbonaadi lahusest välja, püüdes plastiosakesed koorikusse kinni.

Isegi pehmes vees, kus on lahustunud vähem kaltsiumkarbonaati, eemaldati veest umbes veerand NMP-dest. Teadlased märgivad, et kõik katlakiviga kaetud plastiosakesed saab seejärel eemaldada lihtsa filtriga, näiteks roostevabast terasest sõelaga, mida kasutatakse tee kurnamiseks.

Varasemad uuringud on mõõtnud polüstüreeni, polüetüleeni, polüpropüleeni ja polüetüleentereftalaadi osakesi joogivees, mida me tarbime igapäevaselt erinevates kogustes. Strateegia lõplikuks testimiseks lisasid teadlased veelgi rohkem nanoplastiku osakesi, mille arvu suudeti tõhusalt vähendada.

Teadlased kirjutavad, et keedetud vee joomine on ilmselgelt pikaajaline strateegia globaalset NMP-de kokkupuudet vähendada. Nad lisavad, et keedetud vee joomist peetakse sageli kohaliku traditsioonina ja see on levinud vaid mõnes piirkonnas.

Uurimisrühm loodab, et keedetud vee joomine muutub laialdasemaks, kuna plastiku levik maailmas jätkub.

Kuigi pole veel täpselt teada, kui kahjulik on plast meie kehale, pole see kindlasti tervislik. Plastik on juba seotud muutustega soolestiku mikrobioomis ja organismi antibiootikumiresistentsuses.

Selle viimase uuringu meeskond soovib näha rohkem uuringuid selle kohta, kuidas keedetud vesi võiks kunstlikke materjale meie kehast eemal hoida – ja võib-olla ka neutraliseerida mõningaid mikroplastiku häirivaid mõjusid.

Teadlased kirjutavad, et tulemused on kinnitanud väga teostatavat strateegiat inimeste NMP-de kokkupuute vähendamiseks ja loonud aluse edasisteks uuringuteks palju suurema arvu proovidega.

Uuring on avaldatud ajakirjas Environmental Science & Technology Letters.