Aasta kestnud Marsil elamise katses osalenud reetsid, mida nad seal põhiliselt tegid

Igav liiv ja tühi väli: CHAPEA meeskonnaliige pidi tegema simuleeritud «Marsil kõndi» saja ruutmeetri suuruses «liivakastis», mis on täidetud Marsile omase punase liivaga, et matkida planeedi tüüpilist maastikku. Muidugi tuli sellesse liivakasti minnes end alati riietada turvalisse skafandrisse.

Missioonijuhid tekitasid kunstlikke stressirohkeid olukordi, et jälgida, mismoodi meeskond reageerib. Näiteks tekitati varude puudus ja kutsuti esile mõnede seadmete rikked.

«Uuring integreerib igasuguseid andmeid käitumise ja meeskonna tegevuse kohta,» ütles Selariu The Guardianile, «küsimus polnud tingimata selles, kas inimene suudab taluda isolatsiooni ja eraldatust, nagu Marsil juhtub, vaid pigem selles, kuidas me sellega kohaneme.»

Suhted tugevamaks

Selariu leidis kogemuse olevat «täiesti vaimustava». Tundub, et ülejäänud meeskond oli samuti rahul, kirjutab Futurism .

«Olime uskumatult funktsionaalne ja väga ühtne meeskond. Oli palju hetki, mida me koos nautisime,» ütles Selariu The Guardianile, «muidugi, mõnikord mõistad, et sa ei ole sõprade ja perega, kuid tunned ikkagi maapealse tugimeeskonna toetust.»