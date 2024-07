MÖÖDUB LÄHEDALT ESA valmistub päästemissiooniks: viie aasta pärast lennatakse asteroidile Apophis

Need on kõik väga olulised omadused, et hinnata, kuidas kõige paremini tulevikus lükata mõnda ohtlikku asteroidi Maa kokkupõrkekursilt kõrvale.

NASA suunab oma kosmoselaeva samuti asteroidile

Ka NASA on suunanud oma senise OSIRIS-REx kosmoselaeva Apophise poole. Orbiidi mehaanika piirangute tõttu jõuab äsja ümbernimetatud OSIRIS-APEX Apophiseni umbes kuu aega pärast asteroidi Maast möödalendu ja saab teada, milline on selle olukord pärast lähenemist.

Teadlased eeldavad, et Maa loodete jõud muudavad asteroidi pöörlemist ja võivad vallandada värinaid ja lihkeid. Ramsese kohalolek enne möödalendu annab üksikasjaliku ülevaate sellest, kuidas Apophis on oma lähedase möödumise tõttu muutumas.

Kiirreageerimine saab olema meie planeedikaitse nurgakivi

ESA planeetide kaitseameti juht Richard Moissl selgitab: «Ramses demonstreerib, et inimkond suudab vaid mõne aastaga välja töötada ja käivitada missiooni, et kohtuda saabuva asteroidiga. Seda tüüpi missioon on inimkonna kaitse nurgakivi ohtliku asteroidi tõrjumiseks. Luuremissioon käivitatakse esimesena, et analüüsida saabuva asteroidi orbiiti ja struktuuri. Tulemusi kasutatakse selleks, et määrata kindlaks, kuidas kõige paremini asteroidi suunata või välistada kokkupõrget enne kalli mõjutamismissiooni väljatöötamist.»