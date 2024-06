NASA tegi asteroiditõrje õppuse – loe, kuidas võib Maa päästmisega saatuslikke vigu teha

Väga raske on planeedi kaitset rahastada

On palju lünki, kuidas me reaalselt sellise stsenaariumiga toime tuleksime. Otsustusprotsessid, rahvusvaheline koordinatsioon, selge, tõhus ja täpne kommunikatsioon ning palju muud on realistlikus stsenaariumis puudulikud. Isegi äärmiselt edukas DART missioon, mis hiljuti toimus, seab meie pääsemisvõimalused küsimärgi alla.

NASA jätkab oma Maa-lähedaste objektide otsinguga, mida hakatakse tegema võimsa infrapunateleskoobiga, mille sihtmärgiks on just need ohtlikud tumedad asteroidid, mis võivad meie planeeti tabada. See instrument aitab avastada enamiku hävitavatest taevakividest, mis on piisavalt suured, et mõnda linna ohustada. Praegune teleskoobi käivitusaeg on kavandatud juuniks 2028. Niikaua peame uskuma seniseid arvutusi, et kõik ohtlikud taevakehad mööduvad meist kaugelt veel vähemalt mõne sajandi.