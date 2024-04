NASA marsiklugur vedas end elulootusega platsi peale

Maandumiskoht valiti Jezero kraatri põhjas , kus leidub iidseid muda ja muid setteid, mis ladestusid rohkem kui 3 miljardit aastat tagasi jõe suubumisel järve. Me ei tea, kas selles järves oli elu, kuid kui seal oli, võib Perseverance leida sellest tõendeid.

Võib ette kujutada, et Perseverance avastab suuri, hästi säilinud mikroobikolooniate fossiile, võib-olla sarnaselt kapsasarnastele «stromatoliitidele», mida päikesetoitelised bakterid kunagi Maa veekogude iidsetel kallastel lõid. Sellised fossiilid oleksid piisavalt suured, et neid marsikulgur oma kaamerate abil selgelt näha saaks, ja need võivad sisaldada ka keemilisi tõendeid iidse elu kohta, mida kulguri spektroskoopilised instrumendid suudaksid tuvastada.