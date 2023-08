5 nõuannet, kuidas käituda, kui oled äikese kätte jäänud

1. Hoia eemale üksikutest kõrgetest objektidest

2. Tule veest välja

3. Mine autosse ja sulge uksed

4. Püsi turvalistes siseruumides

Võimalusel varju siseruumidesse ja sulge aknad-uksed. Turvalised on eelkõige korraliku elektri- ja veevärgiga hooned; elektrivõrguta ja veevärgita kuurid, onnid ja väiksemad hooned pakuvad kaitset küll vihma eest, kuid mitte välgutabamuse korral. On hea, kui hoonel on olemas korralik piksevarras. Kuid ka turvalises hoones võib kannatada saada näiteks dušši või veekraani, aga ka juhtmega elektriseadmeid kasutades.

5. Hoia maadligi

Kui varjumine pole võimalik, tuleks hoida võimalikult maadligi, näiteks minna lohku või kraavi. Kõige turvalisem on kükitada. Käed tuleks hoida ümber põlvede ja pea võimalikult madalal. Toetuma peaks päkkadele, hoides kannad võimalusel maapinnast veidi kõrgemal ja külgepidi koos. See on ohutum kui seismine, sest see teeb inimese madalamaks, vähendades nii otsese välgutabamuse ohtu. See on ka ohutum kui lamamine, sest kontaktpind maaga on märgatavalt väiksem. Kandade koos hoidmine aitab ühe jala kaudu kehasse sisenenud elektrivoolu teise jala kaudu maandada, vähendades tõenäosust, et see ülejäänud kehasse tungib.