Aknele on leitud uus ravi: ultraheliga toimiv plaaster

Hiirte peal plaastreid katsetades piisas 15 minutist ultraheli stimuleerimisest, et hävitada vistrikes 99,73 protsenti P. acnes bakteritest. Lisaks leiti, et nanoosakeste poolt vabastatud tsingiioonid aitasid käivitada nahas olemasolevad fibroblastid (sidekoerakud) naha paranemist.

«Uus mikronõeltega plaaster, mis tekitab ultraheliga stimuleerimisel reaktiivseid hapnikuliike (ROS) ning on antibiootikumivaba ja transdermaalse toimega, suudab tõhusalt ravida P. acnes bakterite põhjustatud infektsiooni ning kiirendab ka naha paranemist tänu tsingiioonidele,» ütles Yeung. «ROS-i spetsiifiline bakteri hävitusmehhanism viitab sellele, et plaastriga on võimalik ravida ka teisi nahapõletikke, mis on põhjustatud näiteks seene, parasiitide või viiruste poolt.»