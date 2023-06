NEW SCIENTIST ⟩ Üsna uskumatu lugu; helilained teevad ilusaks, nooreks ja taas targaks

Kujutlege meditsiiniseadet, mis suudaks ravida tohutult paljusid kergemaid ja raskemaid haigusi. Või siis vidinat, millega hävitada vähkkasvajaid või eemaldada rasvumisega seotud keharasva. Või hoopis seadet, mis on potentsiaalselt tõhus seljavalu ja glaukoomi vastu – ja et sellest veel vähe oleks: sama seadmega saaks ravida nii ärevushäiret kui depressiooni. Uskuge või mitte: selline tehnoloogia on olemas ja veelgi vapustavam on see, et tegemist on helilainetega, mis kõike eelnevat teha võimaldavad.

Helilainete mitmekülgne mõju

Ehkki ultraheli on meile kõige tuttavam selle kasutamise tõttu meditsiinis organismi sisemuse kujutamise vahendina, on see viimastel aastakümnetel muutunud ka erakordselt paindlikuks ravivahendiks. Ultraheli tekitab soojust ja see omakorda hävitab kasvajaid ning muid problemaatilisi kudesid, ilma kirurgilisi sisselõikeid tegemata. Rakke mittepurustava võimusega ultraheliga saab mõjutada aju toimimist ning parandada ka vaimset tervist. On arvukalt märke, et sel moel saab paigata vananemisega kaasas käivaid õppimise- ja mäluprobleeme.

«Ultraheli on meditsiinis juba üldlevinud tööriist,» ütleb Nir Lipsman Sunnybrooki uurimisinstituudist Torontos, «Kuid praegu keskendutakse just sellele, kuidas saaksime seda kasutada erinevate haiguste raviks.»

Uusi võimalikke rakendusi sünnib isegi kiiremini, kui mõistetakse, miks need just nii toimivad. Täpsemat arusaama vajakski see, et mõista, kuidas ultraheli me rakke mõjutab.