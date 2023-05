Suslikutel on tekkimas tõsine kohtinguprobleem: isasloomad magavad paaritumisaja maha

Miks varasem sulamine vaid emasloomi mõjutab, pole veel kindlalt teada, kuid teadlastel on mõned teooriad. Emased paistavad rohkem reageerivat keskkonnatingimustele, isaste talveune lõpu määrab üldjuhul aga tõusev testosteroonitase. «Oleme avastanud, et mõnikord lõpetavad emasloomad talveune, lähevad pinnale, hindavad olusid ning kui lumi on nende arvates liiga paks, lähevad nad tagasi ja jäävad uuesti talveunne,» selgitas Williams.

Kui Arktika suslikuid jahtivad kiskjad samuti muutunud sigimisperioodiga kohanevad, võib toiduahelas vallanduda kaskaadmõju. Praegu on üldiste mõjude suhtes veel vara suuri järeldusi teha, kuid uuringu esimese autor Helen Chmura sõnul on tähelepanuväärne, et tekkinud on konkreetne tõendusmaterjal selle kohta, et kliima suhteliselt lühikese aja jooksul otseselt ökosüsteemi mõjutab. «Meie andmestik katab 25 aastat – teaduses on see üldiselt suhteliselt pikk aeg, ökoloogias pigem lühike,» ütles Chmura AFP-le. «Meil on tõendid kliimamuutuste mõjust ökosüsteemidele inimeste – ka noorte inimeste – eluea ulatuses.»