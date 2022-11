NEW SCIENTIST ⟩ Novembrikaamos paneb unistama talveunest. On’s see võimalik?

Idee iidsete inimeste talveunest võib tunduda otsitud, kuid järjest täienev tõendusmaterjal näitab, et paljud imetajad, kes muidu talveund ei maga, suudavad end viia vähese energiakulu seisunditesse, millega on seotud ainevahetust aeglustavad suikunud ajuühenduste mustrid. «Kui vaadata talveund magavate liikide levikut imetajate hulgas, on tõenäoline, et talveund magas ka kõigi imetajate ühine esivanem,» ütleb Colorado ülikooli teadlane Sandy Martin. «Võimalik, et meil kõigil on need geenid olemas.»