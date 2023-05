Saabuv El Niño annab globaalsele soojenemisele hagu juurde

Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) teatel tekib El Niño 60 protsendilise tõenäosusega juba juuli lõpuks, kuid septembriks on see välja kujunenud 80 protsendilise tõenäosusega. «See muudab ilmastikumustreid üle maailma,» ütles WMO piirkondlike kliimaprognooside teenistuse juht Wilfran Moufouma Okia Genfis ajakirjanikele.

El Niño on normaalne varieerumine ookeani- ja atmosfäärisüsteemis Vaikse ookeani troopilistel laiustel. Seda seostatakse mitmete põudadega ning teistes piirkondades tekkivate tugevate vihmasadudega. Viimati esines see aastatel 2018-2019.

2020. aastal tabas maailma erakordselt pikk La Niña, El Niño juhtav vastand. See vaibus tänavu aasta alguses, tehes teed praegustele neutraalsetele tingimustele. Siiski on ÜRO vahepeal leidnud, et viimased kaheksa aastat on olnud ajaloos registreeritutest kuumimad hoolimata La Niña jahutavast mõjust. La Niñata oleks globaalne soojenemine tõenäoliselt olnud veelgi ilmsem.