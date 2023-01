ÜRO: viimased kaheksa aastat on mõõtmisajaloo palavaimad

Eelmisel aastal, kui maailma tabas kaskaad pretsedendituid looduskatastroofe, mille tõenäosust ja ulatust suurendas kliimamuutus, oli maakera keskmine temperatuur 1,15 C üle tööstuseelse taseme, ütles ÜRO Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO).

Mõõtmisajaloo kuumim aasta on 2016, järgnevad 2019 ja 2020.

Maailma riigid võtsid 2015. aastal Pariisi leppega eesmärgiks hoida maakera temperatuuri tõusu alla 1,5 C.

WMO hoiatas aga neljapäeval, et «ajutiselt 1,5 piiri ületamise tõenäosus kasvab ajaga».

ÜRO agentuur tõstis esile asjaolu, et kõik kaheksa palavaimat aastat on olnud alates 2015.-st, ehkki alates 2020. aastast on olnud mitu järjestikust La Niña nähtust.