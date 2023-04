Hiinas hakatakse prügi tõstma, et gravitatsioonipatareiga elektrit toota

Salvestusjaam kestab väga kaua

Raskeid plokke liigutav salvestusjaam on küll betoonimahukas ehitis, kuid hiljem üsna vähe hooldust vajav ning kauakestev. Energy Vault pole küll avalikustanud kahe ehitatava salvesti maksumust, kuid rõhutab, et selliste suurte salvestusjaamade tehnoloogia pakub suuri eeliseid pikaajalise energiavajaduse ajal, tootes stabiilselt, kui gravitatsioonienergiat on headel aegadel piisavalt varutud.

Jaama enda pikaealisus on aga samuti suureks eeliseks näiteks akujaamade ees. Keemilised akud kaotavad kasutamise käigus mahutavust ning vajavad tootmisel haruldasi muldmetalle, kuid gravitatsioonijaama salvestuselemendid on lihtsalt raskused, mis ei lagune kunagi ning rihmarattad ja generaatorid vajavad vaid regulaarset hooldust.

Kuidas gravitatsioonienergiajaam töötab?

Foto: Energy Vault

Energy Vaulti gravitatsiooniline EVx-tüüpi salvestussüsteem on hiiglaslik ristkülikukujuline hoone, mis töötab peaaegu täielikult automaatselt.

Süsteemi salvestuselementideks on plokid mõõtmetega 3,5 × 2,7 × 1,3 meetrit, mis kaaluvad 24 tonni. Hiina jaamas kasutatakse ballastina 99% kokkusurutud prügi, mille stabiliseerimiseks on kasutatud vee ja polümeeri segu ning Mehhiko ehitusmaterjalide ettevõtte Cemex seguretsepti. Sellised prügiplokid on 2,4 korda tihedamad kui vesi ja kaaluvad umbes sama palju, kui betoon, kuid gravitatsioonijaama plokkide jaoks pole kallist betooni vaja seega kulutada.

Plokke hoitakse hoone korrustel tihedalt kõrvuti. Enne nende tõstmist või langetamist tõstab kärusüsteem ploki lifti.

Energiat «täis» raskused asuvad hoone kaheksal ülemisel korrusel. Energia tootmise ajal laskuvad need generaatoriga ühendatud trossidega alla kaheksale alumisele korrusele.

Iga 24-tonnine plokk, mis langeb kiirusega 1,9 meetrit sekundis, annab energiat umbes ühe megavati.

Kui iga tellis on põhja jõudnud, kantakse see robotiliselt üle kärusüsteemi ja liigutatakse hoone keskpunkti poole.

Mida pikem ja laiem on hoone, seda rohkem suudab see korraga energiat salvestada.

Mida rohkem on lifte, millega plokke alla langeda lastakse, seda suuremat tippvõimsust suudab jaam korraga välja anda.

Energy Vault on maininud, et jaama EVx tõhusus on ligi 80%, sealhulgas on arvestatud ka kadu hõõrdumisel, mis on gravitatsioonijaamas üks suurim energia lekkekoht. Selline tõhusus on võrreldav pumbatava hüdroenergiaga.

Allikas: Energy Vault