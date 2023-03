Teadlased panid inimese ajurakud arvutisse ja need olid palju kiiremad, kui tavaline ränikiip

Biokompuutri loomist alustati väikeste 50 tuhandest tüvirakust kasvatatud ajurakust klastrite loomisega, mida tuntakse kui organoide. See on umbes kolmandik äädikakärbse aju suurusest. Eesmärgiks on saada kokku lõpuks kümnest miljonist neuronist koosnev kasvatatud protsessor, mis oleks juba umbes sama mahuga, kui kilpkonna aju. Keskmises inimese ajus on aga rohkem kui 80 miljardit neuronit.