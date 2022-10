Nõuaju (Dishbrain) on hiirtelt ja inimeselt pärinevate ajurakkude kogum, mis on istutatud nendega suhestuva mikrokiibi peale.

Inimese aju on hämmastav. Tegemist on ainsa organiga, mis ise endale nime pannud. Ometi teame selle kohta üllatavalt vähe. Seetõttu on iga uus avastus äärmiselt huvitav.