Teadlased avastasid kentsaka katsega vombatite väljaheidete ainulaadse kuju tagamaad

Seni oli teada, et väljaheiteid suruvad kuubikuteks nende imetajate üllatavalt pikad ja vahelduvalt venivad sooled. Rühm teadlaseid tõi oma töös välja veel ühe väljaheite kuju mõjutava teguri, mis näib rakenduvat kõigile loomadele, kelle ekskremendid väljuvad tükkidena. Uuringu koostajate sõnul sõltub kuju loomade sisikonnas toimuvast kuivatamisest.

Oma teooria kinnitamiseks surusid teadlased maisi ja tärklise selgust valmistatud väljaheite maketti läbi plastikust «soolte». Kuivatavate soojuslampide all läbiviidud katse näitas, et pikem kuivatamine andis tulemuseks suure tihedusega ning kergelt pragunevad väljaheited. Seega murdubki vombati väljaheide, mille veesisaldus on 65 protsenti, kuubikuteks, samas kui 90 protsendi ulatuses vett sisaldavad lehmakoogid ei võta langemise jooksul üldse mingit kuju.