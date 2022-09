Liba-Nobeli laureaadid rikastasid maailma teadmistega armastusest, õnnest ja kõhukinnisusest

Kuigi suure osa auhinnasaajate tööd võtavad muigele ja panevad imestama, millele ometi teadlased raha kulutavad, ei saa sugugi öelda, et kõik laureaadid oleks tühja tööd teinud. Ig Nobele antakse teadustööde eest, mis ajavad inimesed esmalt naerma, seejärel aga panevad mõtlema. Juurdlema selle üle, et isegi näiliselt veidrad asjad võivad moel või teisel olulised olla ja meie maailmapilti laiendada.

Näiteks kirjanduspreemia viis koju Kanada, USA, Ühendkuningriigi ja Austraalia teadlaste tiim, kes uuris, mis on see, mis teeb juriidiliste dokumentide lugemise tarbetult keeruliseks. Pärast juriidiliste tekstide võrdlemist kirjutistega, mida inimesed vabatahtlikult loevad, leidsid teadlased, et sõnumiselgusele saab saatuslikuks eelkõige (võimalik, et sihilikult) kehv kirjutamisoskus, mitte niivõrd selgitatava kontseptsiooni keerukus. Teadlaste sõnul on väga levinud moodustada liigpikki lauseid.