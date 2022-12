Stephon Alexander on öelnud, et universum võib olla iseõppiv tehisintellekt. Selle mõtte andsime tehisintellektile ette autori enda lausega «The universe produced brains, so why couldn’t the universe itself be a superbrain?», masin mõistab praegu veel ainult inglise keelt. Eesti keeles kõlaks see kui «Universum ise ju tootis ajusid, miks ei võiks siis universum ise olla superaju?» (vaata ka artiklit NEW SCIENTIST 〉 Džässfüüsiku hull idee: universum võib olla iseõppiv superaju?).