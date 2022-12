NEW SCIENTIST ⟩ Reisikiri Ugandast

Kirjutan seda lugu Ugandast, sest külastan siinses kuninganna Elizabethi rahvuspargis käimasolevat mangustlaste uurimisprojekti. Siin viibimine on tõeline privileeg - Uganda metsik loodus on hämmastav, inimesed, keda olen kohanud imelised ja maastik uskumatu. Mõned teist ehk mäletavad, et minu naine Clare suri hiljuti. See reis on lugude saamiseks, aga see aitab mul ka oma kaotusega toime tulla. Elujaatav on vähim, millega seda kirjeldada, kirjutab New Scientisti kaasautor Graham Lawton.