Agaram New Scientisti lugeja võis märgata, et ma olen mõnda aega kadunud olnud. Ma olen hoolitsenud oma naise Clare'i eest, kes umbes aasta eest raskelt haigestus. Ta hääbus hirmuärataval kiirusel ja suri augustis kõigest 53-aastaselt. Me olime koos 30 aastat, abielus 24 ja meil oli koos kolm poega. Minu lein on tohutu, et kirjutab New Scientisti kaasautor Graham Lawton.