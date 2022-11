Kui möödunud nädalal avaldasid Kanada teadlased, et ühe hea tantsupeo saladus on palju bassi , siis tänaseks on Jaapanis rottidele korraldatud pralle tulemusel selge, et muusika taktis õõtsumine pole vaid inimeste pärusmaa.

Nimelt tutvustasid Tokyo ülikooli teadlased pisikeste liikumisanduritega varustatud rottidele nii Mozarti, Queeni kui Lady Gaga loomingut ning leidsid, et närilistel on loomulik kalduvus end muusika järgi liigutama hakata. Varem on arvatud, et see on omane vaid inimestele.