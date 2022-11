Elektroonilise muusika armastajatele on see juba ammu selge: niipea, kui DJ bassi valjemaks keerab, muutub rahvas tantsuplatsil metsikus. Kuid mil määral on see reaktsioon teadlik? Ja kuidas on lugu selliste sagedustega, mida inimesed isegi ei kuule? Kanada teadlased korraldasid peo ja uurisid välja.