Orkaan ähvardab NASA kuuraketi ümber lükata

NASA otsustas hiigelraketi SLS stardiplatvormilt tagasi Kennedy kosmosekeskusesse peitu viia, et kaitsta saabuva orkaani eest. Roomiktransportöör saadeti teele juba nädalavahetusel, praegu kestab kuue kilomeetri pikkune teekond angaari.

Saabuv troopiline orkaan Ian tõmbas kriipsu peale NASA järjekordsele, nüüd juba kolmandale katsele saata teele hiigelrakett SLS (Space Launch System), et valmistada ette inimese lähetamist Kuule. Ennustatav tuule tugevus on nii suur, et SLS võib ümber kukkuda.