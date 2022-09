James Webbi teleskoop jäädvustas pildi, mis võttis astronoomid sõnatuks

See tähtede «häll» asub Orioni tähtkujus 1350 valgusaasta kaugusel Maast ja on praegu sarnases staadiumis, milles meie oma Päikesesüsteem 4,5 miljardit aastat tagasi sündis. Astronoomid ongi sellest piirkonnast huvitatud just selleks, et paremini mõista, mis juhtus meie planetaarse evolutsiooni esimese miljoni aasta jooksul. Täpsemalt aitavad uued vaatlustulemused aru saada, kuidas massiivsed tähed mõjutavad ja muudavad seda gaasi- ja tolmupilve, milles nad sündinud on.