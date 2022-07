VIDEO ⟩ «Nekrobootika» ehk vaata, kuidas surnud ämblikest robotid tehti

Laboris tehti ka haaratsi kestvustest. Selgus, et endise ämbliku käpad suutsid haarata vähemalt tuhat korda, seega on tegemist on üsna vastupidava loodusliku seadmega. «Mõningast kulumist oli tuhande tsükli lähedale jõudes siiski märgata,» nentis Preston. «Tundub, et see on seotud liigeste dehüdratsiooniga. Sellest saab üle, kui kasutada polümeerseid katteid.»